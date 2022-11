I carabinieri di Terranuova Bracciolini ricevuta la denuncia da parte del titolare di un negozio, hanno provveduto ad effettuare tutti gli approfondimenti investigativi, riuscendo a restringere il cerchio intorno a due sospetti, un uomo e una donna già noti per vari precedenti di polizia.

I due, secondo quanto ricostruito, erano entrati nell’esercizio commerciale e dopo essersi accertati, con un rapido sopralluogo, che non vi fossero altri avventori avrebbero distratto il cassiere con la scusa di un’informazione, si erano impossessati di alcune lampade professionali, per poi dileguarsi a piedi.

Successivamente riconosciuti dalla vittima, sono stati segnalati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo, per furto aggravato in concorso.

I carabinieri di Cavriglia invece, sono riusciti a risalire all’autore di un furto compiuto nei giorni scorsi presso un locale aperto al pubblico, una nota discoteca ubicata a Terranuova Bracciolini.

Le indagini sono state avviate dopo che una ragazza aveva sporto una denuncia di furto della borsa incustodita sopra un divanetto, all’interno di un locale da ballo.

I Carabinieri, partendo dagli spunti raccolti grazie ad alcune testimonianze e dall’analisi di alcuni video caricati anche su alcuni popolari social-network, sono piano piano riusciti a risalire al giovane responsabile del furto, un 19enne del Valdarno anch’egli conosciuto alle Forze dell’Ordine per alcuni piccoli precedenti di polizia.

Anche in questo caso il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo.

La ragazza, invece, è riuscita a rientrare in possesso sia della borsa che dei vari documenti effetti personali, mentre non è stato possibile recuperare il denaro contante.