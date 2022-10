I Carabinieri del Comando Provinciale di Arezzo nell’ambito della campagna di rafforzamento dei controlli ai cantieri edili pubblici e privati che prosegue da diversi mesi in questa giurisdizione, hanno effettuato negli scorsi giorni un ulteriore ed approfondito controllo a dei lavori presso una struttura del territorio e nello specifico a Pratovecchio Stia, ove ad inizio mattina si sono presentati i militari dell’Arma territoriale congiuntamente con i colleghi delle specialità del Gruppo Carabinieri Forestale e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro.

Gli operanti al termine dell’attività ispettiva, protrattasi per alcune ore, hanno deferito in stato di libertà a vario titolo alla procura della Repubblica di Arezzo, 4 soggetti italiani responsabili di ditte committenti i lavori in questione, per una serie di irregolarità, come: non aver verificato il corretto espletamento degli obblighi in capo al c.s.e., non aver vigilato e coordinato le lavorazioni delle imprese esecutrici, non aver redatto il piano operativo di sicurezza, non aver protetto le aperture prospicienti il vuoto ad altezza superiore a due metri

A conclusione del minuzioso controllo, volto come sempre e specificatamente alla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 co. 1 d.lgs 81/2008 nei confronti di due società per gravi violazioni in materia di sicurezza e salute.

Elevate complessivamente ammende per complessivi 7.300 euro, circa e comminate sanzioni amministrative per complessivi6.000 euro.

Nelle prossime settimane proseguiranno i controlli dei carabinieri in tutta la Provincia.