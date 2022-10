By Luciano Petrai

Nonostante tutti i discorsi sul risparmio energetico, stamani alle ore 12, nel centro storico di Arezzo, da via Aurelio Saffi, sotto il porticato della scuola di via Cavour, a via Fioraja e dintorni, tutti i lampioni erano accessi.

Un aretino ha urlato: eh, tanto la bolletta se paga noi!.

Ghinelli, se per caso non sei in America, sarà meglio che tu spenga la luce, perché di questi tempi le bollette possono essere pesanti.