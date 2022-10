Pubblicato il bando per la riapertura dello skatepark, a disposizione 50.000 euro

By Ufficio Stampa

Al via l’iter per la riapertura dello skatepark: pubblicato l’avviso, a disposizione del futuro gestore 50.000 euro per riqualificare la storica sede.

È stato pubblicato l’avviso, rivolto ad associazioni e società sportive, federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, per la riqualificazione e futura gestione gratuita dell’impianto di via Ferraris, posto sotto il cavalcavia della tangenziale.

L’amministrazione comunale mette a disposizione 50.000 euro per l’acquisto e la messa in opera di nuove strutture.

Infatti, più che riqualificare l’esistente, siamo di fronte alla necessità di ricostruire qualcosa di nuovo, visto che attualmente lo skatepark è dotato di attrezzature insufficienti e inadeguate.

Il vincitore dell’avviso, dunque, si aggiudicherà la somma e diventerà gestore dello skatepark per 5 anni, fatta salva la possibilità di investire risorse proprie aggiuntive e chiedere un numero maggiore di anni di gestione, fino a 25, così come previsto dal regolamento comunale degli impianti sportivi”.

Il nuovo provvedimento consultabile su https://www.comune.arezzo.it/bandoastaconcorso/avviso-pubblico-manifestazione-interesse-lindividuazione-associazioni-societa-0

La scadenza per presentare la manifestazione d’interesse è le 13 di lunedì 21 novembre. Per poter partecipare alla procedura è necessario effettuare un sopralluogo presso l’impianto, da richiedere all’Ufficio sport entro le 12 di lunedì 7 novembre.

È infine possibile chiedere chiarimenti fino alle 9 di lunedì 14 novembre alla mail sportgiovani@comune.arezzo.it, domande e risposte saranno pubblicate in forma anonima e sotto forma di FAQ nel sito del Comune.