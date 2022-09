Domenica a Ponticino il trofeo Nuova Iemt, memorial Nino e Giorgio

In attesa del grande appuntamento di livello internazionale di martedì prossimo con la Ruota d’Oro per Elite e Under 23 a Terranuova Bracciolini, domenica si corre a Ponticino il trofeo Nuova Iemt, memorial Nino e Giorgio per la categoria Allievi con l’organizzazione del Pedale Toscano Ponticino, storica società ciclistica attiva dal 1965.

Via ufficioso da Ponticino alle 14,45, ufficiale da Poggio Bagnoli alle 15, poi Badia Agnano, Ambra, Pietraviva, Badia Agnano, Poggio Bagnoli, Ponticino, circuito passando per Laterina, ascesa del Ponte Romito fino a Montalto, Poggio Bagnoli, di nuovo Ponticino, da ripetere tre volte.

La corsa misura 84 chilometri, arrivo previsto poco dopo le cinque della sera.