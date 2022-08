Lorenzo Cataldo conquista il 99esimo Circuito di Cesa per Elite e Under 23

Con uno splendido spunto in volata, il pratese Lorenzo Cataldo della Gragnano, ha conquistato la 99esima edizione del Circuito di Cesa, trofeo Festa Santa Lucia, classica per Elite e Under 23 organizzata con passione dal Gs Cesa, in testa Costantino Malentacchi e Marco Barbagli.

Cesa è la seconda in provincia di Arezzo e in Toscana dopo il Giro del Casentino e la quinta in Italia come anzianità per la categoria.

Al via 112 corridori, doppio circuito, prima sei giri da poco più di nove chilometri l’uno, poi tre più lunghi,di 25 ognuno.

Ritmo subito alto in un tracciato da passisti-veloci. Poi nelle battute decisive fuga a quattro con lo svizzero Rossier, il bielorusso Tur, Tedeschi e Lolli, ripresi nel corso dell’ultimo giro quando il gruppo ha aumentato ulteriormente l’andatura.

Inevitabile a quel punto lo sprint dove Cataldo ha dominato centrando la seconda vittoria stagionale dopo quella a Roncolevà in provincia di Verona.

Alla parte finale della corsa ha assistito anche il ct della Nazionale Daniele Bennati.

Al secondo posto Rizza della Parkpre, terzo Magli (Mastromarco).

Direttori di corsa gli esperti Enzo Amantini e Fabrizio Carnasciali.

Ordine d’arrivo:

1) Lorenzo Cataldo (Gragnano Sporting Club) Km 130 in 3h alla media di 43,333

2) Stefano Rizza (Parkpre)

3) Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi Nibali)

4) Giulio Fabbri (Tripetetolo) – 5) Francesco Pirro (Maltinti) 6) Santarpia (Hopplà Petroli) 7) Molini (Maltinti) 8) Botti (tripetetolo) 9) Magnani (Cattoli) 10) Ghigino (Hopplà Petroli)