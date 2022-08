Ruspa si ribalta nel fossato intervento dei vigili del fuoco

Questo pomeriggio, una pesante macchina operatrice per il movimento terra si è ribaltata finendo in un fossato in un terreno lungo la strada che porta a Peneto, nei pressi del campo prova del quartiere di Porta Sant’Andrea .

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Il conducente del mezzo, fortunatamente non ha riportato ferite.

La strada è rimasta bloccata per circa due ore per consentire il recupero del mezzo.