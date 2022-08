S.S.Arezzo: dal 10 agosto via alla campagna abbonamenti

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione e il Cavallino si appresta a varare la campagna abbonamenti. ‘Riaccendi la passione‘ è lo slogan scelto per la stagione 2022-2023, con il ritorno della possibilità di poter sottoscrivere tessere stagionali dopo le due stagioni segnate dalla pandemia.

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di mercoledì 10 agosto. Ecco quando prenderà il via la vendita libera dei tagliandi stagionali per la Curva Sud e la tribuna coperta con quattro fasce di prezzo per ogni singolo settore. L’abbonamento sarà valido per tutte le partite di campionato disputate in casa, senza quindi alcuna giornata amaranto.

INTERO

Tribuna Vip 850,00 euro

Centralissima 300,00 euro

Tribuna centrale 280,00 euro

Tribuna laterale 170,00 euro

Curva Sud 110,00 euro

UNDER 18

Centralissima 155,00 euro

Tribuna centrale 130,00 euro

Tribuna laterale 85,00 euro

Curva Sud 55,00 euro

[Sconto applicato a tutti coloro che hanno tra i 15 e i 18 anni di età compiuti]

UNDER 14

Centralissima 45,00 euro

Tribuna centrale 45,00 euro

Tribuna laterale 45,00 euro

Curva Sud 45,00 euro

[Sconto applicato a tutti coloro che hanno fino a 14 anni di età compiuti]

DONNE, OVER 65, DIVERSAMENTE ABILI FINO AL 99%

Centralissima 240,00 euro

Tribuna centrale 220,00 euro

Tribuna laterale 140,00 euro

Curva Sud 90,00 euro

[Sconto applicato a tutti coloro che hanno tra i 15 e i 18 anni di età compiuti]

DIVERSAMENTE ABILI & ACCOMPAGNATORI

Abbonamento gratuito in Curva Sud o tribuna laterale. Solo in questo caso l’abbonamento dovrà essere sottoscritto presso lo Stadio Comunale, nei giorni di lunedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

DOVE SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO

Presso il point New Energy di Arezzo in via Madonna del Prato 112, dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Il sabato dalle 10:00 alle 13:00.

Presso la sala stampa dello stadio Comunale solo lunedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Da questa stagione sarà inoltre possibile acquistare online il proprio abbonamento andando sul sito Ticket One e seguendo la procedura. In questo l’abbonamento sarà inviato via mail e quindi sarà possibile stamparlo comodamente a casa.

OFFERTA SPECIALE RISERVATA A TUTTI GLI ABBONATI

Tutti i tifosi che sottoscriveranno l’abbonamento per la stagione sportiva 2022-2023, presentandolo entro il 30 ottobre 2022 presso il point New Energy di via Madonna del Prato 112 ad Arezzo, sottoscrivendo un contratto con NEW ENERGY GAS E LUCE potranno usufruire della promozione ‘Abbonarsi conviene‘ che prevede l’azzeramento della quota materia energia fino al 31 dicembre 2022. Per maggiori dettagli e informazioni rivolgiti al personale del point New Energy di Arezzo.

Ai primi 40 che sottoscriveranno l’abbonamento presso il Point New Energy in omaggio un gadget Rever Iconic. A breve presso lo store saranno disponibili gadget e abbigliamento tecnico.

La società amaranto ha deciso di confermare anche per questa stagione il settore ‘Vecchio Cuore Amaranto’ in tribuna centrale, riservato agli ex dirigenti e calciatori del Cavallino a cui potranno accedere gratuitamente. L’emissione del biglietto sarà effettuata rivolgendosi presso il point New Energy o presso lo stadio Comunale nei giorni e negli orari indicati.