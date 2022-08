Casentino: sospesa attività di lavaggio auto, multe salate al titolare

Un 50enne aretino, titolare di un lavaggio auto in Casentino a seguito di controlli dei Carabinieri di Bibbiena, dei Carabinieri Forestali di Arezzo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, oltre alla sospensione dell’attività, per violazioni in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, si è visto comminare sanzioni per oltre settemila a euro.

Il cinquantenne non avrebbe elaborato il documento della valutazione dei rischi, non avrebbe preso misure necessarie per quanto riguarda il kit di primo soccorso e per gli estintori antincendio.