Due tricolori per l’Alga Atletica Arezzo al Campionato Nazionale Libertas

By Ufficio Stampa

Un doppio tricolore per l’Alga Atletica Arezzo al Campionato Nazionale Libertas. La manifestazione, promossa dall’ente di promozione sportiva Libertas, si è svolta a Pistoia e ha impegnato atleti di società di tutta la penisola nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci, con la società aretina che è riuscita a festeggiare un ottimo palmares con due ori, un argento e cinque bronzi.

La soddisfazione di laurearsi campione nazionale è spettata a Luca Asprella Libonati del 2005 che si è imposto nel salto in alto tra gli Allievi con il proprio record personale di 1.87 metri, dando seguito alla recente vittoria del titolo regionale e confermando i miglioramenti vissuti nel corso dell’ultima stagione.

Il secondo tricolore è invece merito di Chiara Salvagnoni del 2000 che ha trionfato nel getto del peso della più importante categoria degli Assoluti con un lancio di 12.18 metri.

La medaglia d’argento è stata conquistata da Duccio Sandroni del 2009 nei 1000 metri tra i Ragazzi con record personale di 3.11.58 minuti, poi tra i protagonisti del campionato è rientrato anche il suo coetaneo Filippo Misuri che si è messo al collo due bronzi nel salto in lungo e nel lancio del vortex con un doppio record personale: 4.83 metri nella prima specialità e 47.90 metri nella seconda.

La medaglia del terzo posto, infine, è stata raggiunta da Viola Cappelli del 2005 nel salto in altro tra le Allieve con 1.50 metri, da Lorenza De Silva del 2007 nei 300 piani tra le Cadette con 42.81 secondi e da Giovanna Gennai del 2006 nel salto triplo tra le Allieve con 10.59 metri.

L’Alga Atletica Arezzo si è piazzata ai piedi del podio con i quarti posti di Lorenzo Zanchi del 2007 nei 300 piani tra i Cadetti con record personale di 39.46 secondi e di Valter Ratano del 1996 nel salto in alto tra gli Assoluti con 1.94 metri, infine hanno ben figurato Edoardo Giaccherini del 2008 (quinto nei 100 ostacoli tra i Cadetti con 16.98 secondi), Lorenzo Fazzi del 2006 (quinto nei 200 piani tra gli Allievi con 23.62 secondi) e Gemma Fabbriciani del 2009 (sesta nel salto in lungo tra i Ragazzi con record personale di 4.13 metri).

L’estate dell’Alga Atletica Arezzo si appresta ora a vivere un’altra tappa particolarmente attesa con i Campionati Italiani Juniores in programma a Rieti da venerdì 8 a domenica 10 luglio.

Questa competizione vedrà impegnati tre atleti aretini che sono riusciti a conquistare le prestazioni minime per la qualificazione: Danyella Brunelli si metterà alla prova nei 400 ostacoli, Noemi Biagini nel lancio di disco e giavellotto, e Federico Rubechini nel salto in alto.