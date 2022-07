Cinque medaglie per la Ginnastica Petrarca alle Finali Nazionali Silver

Un oro, tre argenti e un bronzo per la Ginnastica Petrarca alle Finali Nazionali Silver – Summer Edition 2022.

Il campionato, in programma a Rimini, è andato a rinnovare il tradizionale appuntamento di fine stagione dedicato alle diverse sezioni del movimento ginnico, proponendo un’opportunità di crescita e di confronto tra atleti di tutta la penisola.

La società aretina ha partecipato con ragazzi e ragazze impegnati tra Ginnastica Ritmica, Ginnastica Artistica Maschile, Ginnastica Artistica Femminile e Gymnaestrada, chiudendo con alcuni positivi risultati che certificano la bontà del lavoro svolto nel corso dell’intera stagione.

Il miglior piazzamento è arrivato nella ritmica con Linda Fiorucci che, nella categoria Allieve1, è stata protagonista di una gara di altissimo livello e si è laureata campionessa d’Italia al cerchio, chiudendo poi al quinto posto alla palla, al nono posto al corpo libero e, soprattutto, al secondo posto nella gara all around che considera i punteggi in tutti gli esercizi.

Due ulteriori medaglie sono arrivate con Caterina Falomi

che, tra le Allieve2, ha meritato l’argento alle clavette e il bronzo al cerchio, poi la più esperta Alice Parisi è risultata vicecampionessa nazionale alle clavette tra le Senior2.

L’ultimo podio è arrivato con gli Allievi della sezione maschile di artistica nel campionato di serie D: Lorenzo Meli, Andrea Palarchi, Daniel Rossi e Tommaso Stocchi si sono alternati in vari esercizi a corpo libero, fungo, volteggio, parallele, sbarra e mini-trampolino, conquistando il secondo posto tricolore.

L’emozione di arrivare fino alla finale è spettata nella ritmica a Ilaria Badii (settima al cerchio tra le Allieve4), a Elena Vella (settima alla fune tra le Junior2) e a Viola Paoletti (nona al nastro tra le Allieve3), mentre nell’artistica a Rossi (ottavo nella gara all around tra gli Allievi2) e a Meli (sedicesimo nella gara all around tra gli Allievi3).

Tra i momenti più attesi delle Finali Nazionali Silver è rientrato il galà conclusivo che ha visto scendere in pedana il gruppo della Ginnastica Petrarca di Gymnaestrada, la disciplina che combina gli esercizi di ritmica e artistica in veri e propri spettacoli tra l’arte e lo sport. Venti atlete aretine hanno presentato un’esibizione dedicata al delicato tema sociale dell’immigrazione e delle condizioni dei migranti che ha emozionato il pubblico presente e che ha permesso di vivere un’ulteriore tappa in preparazione all’European Gym For Life Challenge in programma da giovedì 7 a domenica 10 luglio nella svizzera Neuchatel.

Il più importante evento continentale dedicato alla Gymnaestrada proporrà una sfida tra coreografie di gruppi di tutta Europa di cui verranno valutati il valore di intrattenimento e di impressione, l’originalità e la tecnica, la qualità e la sicurezza, la varietà e la diversità: la Ginnastica Petrarca, tra le massime espressioni italiane di questa specialità, avrà l’occasione di tornare a esibirsi in un palcoscenico internazionale dopo il lungo stop imposto nell’ultimo biennio dall’emergenza sanitaria.