Minorenne sparisce ad Arezzo, ritrovata a casa di due 20enni: uno arrestato per droga

Una minorenne arrivata ad Arezzo insieme a un fratello, sarebbe scomparsa da sabato, 25 giugno.

I carabinieri, attivati dopo la denuncia da parte di genitori della giovane, si sono subito messi alla ricerca.

La scorsa notte la ragazza è stata rintracciata in un’abitazione in provincia di Arezzo, in compagnia di un 23enne e di un 21enne.

Nella casa i militari trovano anche dosi di eroina e cocaina, per il 23enne, scatta l’arresto, per il 21enne, la denuncia per concorso per detenzione e uso di sostanze stupefacenti.