Segnala i ladri ai carabinieri, ma è una coppia che gli ha occupato la casa

By Redazione

Nella serata di ieri un abitante di Terranuova Bracciolini, segnala la presenza di alcuni ladri nella propria abitazione e che al suo arrivo, i presunti ladri non si sono dati alla fuga, come avviene in casi simili.

Il proprietario vive in un altro appartamento ed è stato avvisato dai vicini che in casa ci sono le luci accese e del movimento.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, di San Giovanni Valdarno in pochi minuti arrivano sul posto e dopo essersi introdotti nell’abitazione hanno capito che le due persone all’interno non avevano intenzione di rubare, ma volevano vivere abusivamente nella proprietà non loro.

Un uomo e una donna, entrambi già da tempo noti alle Forze dell’Ordine, si sono introdotti nell’abitazione, portando con sé le poche cose in loro possesso.

I carabinieri hanno parlato a lungo con gli abusivi e sono riusciti a dissuaderli dal loro progetto, i due coppia hanno raccolto le proprie cose, ed hanno lasciato l’abitazione.

Il proprietario sta valutando se sporgere querela per violazione di domicilio.