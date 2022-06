I carabinieri controllano cantiere a Lucignano parte una denuncia

Il Comando Provinciale Carabinieri di Arezzo nell’ambito della campagna nazionale di rafforzamento dei controlli ai cantieri edili pubblici e privati, disposta dal Comando Generale dell’Arma nel periodo temporale febbraio/luglio 2022, sta proseguendo in tutto il territorio aretino mirati servizi delle Stazioni congiuntamente con i colleghi del Gruppo Carabinieri Forestale e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, di concerto con la Direzione Provinciale del Lavoro.

Le particolari attività hanno un duplice scopo, la prevenzione degli infortuni professionali ed il rispetto delle molteplici normative in materia di lavoro, sicurezza ed ambiente.

Ieri mattina personale dell’Arma di Lucignano, unitamente all’Ispettorato del Lavoro Arezzo ed ai Carabinieri del Gruppo Forestale, al termine del controllo presso un cantiere aperto in quel centro per la messa in opera di pannelli fotovoltaici, pratica molto frequente anche approfittando dei contributi statali e pertanto deferivano in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, l’amministratore della ditta per il presunto reato di cui all’art. 108 d.lgs 09.04.2008, n. 81 e successive modifiche, poichè non sarebbe stata assicurata un’adeguata viabilità delle persone e dei veicoli a causa del materiale accatastato nell’area di lavoro, prescrivendo nel contempo la rimozione dello stesso, che in caso di allarme potrebbe creare del pericolo.