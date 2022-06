Massimo Mandò: “solidarietà al personale della Croce Bianca, stiamo lavorando per il bene di tutti”

By Redazione

L’Azienda Sanitaria ASL Toscana sud est ed il Dipartimento Emergenza Urgenza esprimono la propria solidarietà al personale della Croce Bianca di Arezzo per l’assurda aggressione subita ad Arezzo nella notte del 5 giugno nel corso di un servizio di soccorso.

“Il personale volontario, ma altamente professionale, della Croce Bianca, come di tutte le associazioni che lavorano per l’emergenza sanitaria, svolgono un compito fondamentale per il buon funzionamento del sistema di soccorso e di emergenza/urgenza, dichiara Massimo Mandò direttore del DEU della ASL TSE.

Questo, purtroppo, è l’ennesimo episodio che evidenzia un grande disagio sociale e che tutti assieme dobbiamo contrastare non solo con azioni di ordine pubblico, ma soprattutto con educazione e professionalità.

Per nostra parte continueremo ad affrontare tutti gli interventi con la massima serietà, professionalità e, se possibile, serenità, nella consapevolezza che stiamo lavorando per il bene di tutti.”