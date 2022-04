Controlli dei carabinieri in Valdichiana: sorpresi ubriachi alla guida denunciati, cantiere non in regola, imprenditore denunciato e multato

Ieri dalla mattina e fino al primo pomeriggio, i carabinieri della Compagnia di Cortona dispiegando sull’intero territorio di competenze 7 pattuglie (con i colori di istituto ed in tinta civile) hanno effettuato una serie di controlli alla circolazione stradale, con specifica attenzione soprattutto al territorio di Cortona e delle sue frazioni.

Sono stati effettuati numerosi e brevi posti di controllo rafforzati che hanno consentito di fermare 41 tra autovetture e motoveicoli ed identificare 76 persone.

Tali attività sono utili per scoraggiare eventuali comportamenti pericolosi alla guida, nei centri abitati e sulle vie di maggior traffico; il frutto è stato purtroppo aver sorpreso due soggetti italiani con un tasso alcolico superiore al consentito, sono stati denunciati entrambi all’A.G.

Sempre a metà mattinata, invece in un cantiere edile per la ristrutturazione di un’abitazione privata i carabinieri della Compagnia di Cortona, questa volta unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Arezzo, nell’ambito della mirata campagna congiunta di controlli nel settore edile ripresa con maggiore intensità nel mese di febbraio, al termine di attività ispettiva, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale un imprenditore italiano, titolare della ditta impegnata nei lavori, poiché si sarebbe reso responsabile delle violazioni di cui all’art. 124, del D.Lgs. nr. 81/2008, in particolare per aver depositato materiale non consentito sui piani del ponteggio, nella medesima circostanza sono state elevate ammende oltre euro 600.

Nei prossimi giorni proseguirà l’attività di monitoraggio di altri cantieri edili al fine di prevenzione degli infortuni o di fatti più gravi e per rinsaldare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.