L’Arezzo esce sconfitto per 4 a 2 dalla sfida in casa della capolista San Donato Tavarnelle

90′ + 4′ – L’Arezzo esce sconfitto dalla sfida in casa della capolista. Dopo nove turni si ferma la serie utile del Cavallino che domenica prossima ospiterà il Poggibonsi.

90′ – Saranno quattro i minuti di recupero.

84′ – Esce Noccioli per far posto ad Alessio tra le fila dei padroni di casa.

81′ – Esce Biondi per Doratiotto.

79′ GOL SAN DONATO TAVARNELLE: Buzzegoli spiazza Colombo.

78′ RIGORE: Buzzegoli calcia da dentro l’area, il pallone viene respinto da Benedetti che per il direttore di gara ha toccato con il braccio. Proteste amaranto per la decisione.

74′ – Esce Ruggeri per Campaner.

70′ – Dentro Cutolo e Benedetti per Marchi e Pizzutelli.

68′ GOL SAN DONATO TAVARNELLE: Ruggeri perde palla, il San Donato sulla destra attacca con Zini che mette in mezzo dove Noccioli trova il secondo gol dell’incontro.

66′ – Pizzutelli su punizione chiama Cardelli ad un intervento decisivo.

65′ – Buzzegoli ci prova, Colombo blocca.

64′ – Tiro dal limite, la palla sbatte sulla mano di Biondi e l’arbitro indica la punizione con cartellino giallo ai danni del difensore amaranto, oggi con i gradi di capitano.

62′ – Ci prova l’Arezzo spinto dai cori degli oltre 130 tifosi presenti in tribuna.

57′ – Miracolo di Colombo: su un tiro da distanza ravvicinata il numero uno amaranto si supera e prova a riscattarsi dell’incertezza precedente.

56′ GOL AREZZO: cross di Calderini, Cardelli smanaccia e Persano in acrobazia pareggia.

55′ – Entra Poli per Russo.

48′ GOL SAN DONATO TAVARNELLE: Andrea Zini su punizione firma il gol dell’ex. Punizione dalla destra, il traversone entra in porta che non esce e vede il pallone infilarsi in rete.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ + 3′ – Termina qui il primo tempo sul punteggio di 1-1.

45′ + 1′ – Esce Mancino per infortunio (problema alla caviglia destra), entra Damiano Marras. Ci sarà un altro minuto di recupero.

45′ – Due minuti di recupero.

34′ – Marchi manda al tiro Calderini che segna, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

33′ – Traversa del San Donato Tavarnelle, l’Arezzo si salva ancora.

30′ – Partita equilibrata San Donato Tavarnelle aggressivo, l’Arezzo puntando anche sui singoli cerca il fraseggio. Partita però segnata anche dagli errori in fase di costruzione.

27′ – Contropiede San Donato: Russo appoggia al centro, Ruggeri anticipa un avversario al limite dell’area piccola e Lazzarini spara lontano il pallone.

21′ – Ammonito Guidi.

17′ – Russo grazia la difesa amaranto calciando a lato con la porta sguarnita. Errore in fase di impostazione per gli uomini di Mariotti ma il San Donato Tavarnelle non ne approfitta.

15′ – Lancio dalle retrovie per Mancino che appoggia al centro ma la difesa del San Donato sventa.

14′ – Cross di Calderini, Lazzarini gira al volo ma Cardelli blocca.

13′ – Insiste la formazione amaranto che con Pizzutelli conquista il secondo corner chiedendo il tocco di mano in area locale.

9′ GOL SAN DONATO TAVARNELLE: Ruggeri di testa invece di allontanare appoggia per Noccioli che batte Colombo.

5′ GOL AREZZO: Persano manda in profondità Calderini che batte Cardelli in uscita con un pallonetto.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): 22 Cardelli; 2 Ciurli (46′ st 13 Carcani), 27 Brenna, 6 Pisaneschi, 11 Montini; 14 Regoli, 5 Buzzegoli, 20 Guidi (43′ st 15 Borghi); 23 Zini An. (25′ st Pino), 24 Noccioli (39′ st 3 Alessio), 10 Russo (10′ st 19 Poli).

A disposizione: 1 Balli, 4 Zini Al., 16 Tognetti, 26 Fradella.

Allenatore: Paolo Indiani.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 8 Lazzarini, 2 Biondi (36′ st 11 Doratiotto), 4 Van Der Velden, 21 Ruggeri (29′ st 23 Campaner); 26 Marchi (25′ st 10 Cutolo), 95 Pizzutelli (25′ st 5 Benedetti), 6 Pisanu; 20 Mancino (45′ pt 31 Marras D.); 18 Calderini, 90 Persano.

A disposizione: 22 Balucani, 3 Mastino, 16 Sicurella, 77 Frosali.

Allenatore: Marco Mariotti.

ARBITRO: Davide Gandino di Alessandria (Matteo Cardona di Catania – Federico Mezzalira di Varese).

RETI: pt 5′ Calderini, 9′ Noccioli; st 3′ Zini, 11′ Persano, 23′ Noccioli, 33′ Buzzegoli rig.

Note – Spettatori: 500 circa. Recupero: 3′ + 4′. Angoli: 2-2. Ammoniti: pt 21′ Guidi; pt 8′ Calderini, 19′ Biondi, 33′ Benedetti, 40′ Regoli.