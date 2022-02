Montevarchi: Carabinieri arrestano spacciatore

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Giovanni Valdarno hanno tratto in arresto un ventenne, trovato in possesso di sostanze stupefacenti in quantitativi e varietà tali da presumere che le stesse detenendo ai fini di spaccio.

Il giovane già noto alle Forze dell’Ordine per analoghi trascorsi penali mentre s’intratteneva con un altra persona, presso i giardinetti adiacenti a via della Sugherella, nei pressi della linea ferroviaria, vista la gazzella dell’Arma, si allontana repentinamente, attraversando il cavalcavia che porta alla Stazione Ferroviaria.

I Carabinieri, insospettiti dall’anomalo comportamento, decidono di effettuare un controllo, pertanto si mettono alla ricerca dell’uomo, che nel frattempo si è allontanato, ma

viene intercettato e bloccato poche traverse più in là, mentre, con passo spedito, cerca di dileguarsi.

Il ventenne viene trovato in possesso di svariate dosi di stupefacente, hashish e marijuana confezionate e pronte per la vendita, la conseguente perquisizione nell’abitazione porta al ritrovamento e al sequestro di:

– nr. 10 spinelli contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish per complessivi circa 10 grammi;

– ulteriori gr. 42 (quarantadue) di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa in nr.5 cubetti;

– nr.1 involucro di cellophane, contenente l’equivalente di circa 8 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, già essiccata, pronta per la vendita.