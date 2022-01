Arezzo, denunciato un giovane nei pressi di Piazza Sant’Agostino per il possesso di un coltello e di sostanza stupefacente

La Polizia di Stato mantiene alta l’attenzione nel corso dei servizi di prevenzione e repressione di reati predatori nell’ambito di questo centro cittadino.

In particolare, nella giornata di ieri, il personale delle “Volanti” dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, in questa piazza Sant’Agostino, sottoponeva a controllo un gruppo di quattro giovani ragazzi.

Durante gli accertamenti, uno dei quattro, aretino di 28 anni, si mostrava sin da subito molto agitato ed insofferente agli operatori, che dunque intuivano che il ragazzo potesse occultare qualcosa di illecito.

Gli agenti, nell’immediatezza, effettuavano una perquisizione personale a carico dei giovani che dava esito positivo nei confronti di uno di essi, sia per il rinvenimento di un coltello con punta acuminata e filo su entrambi i lati occultato in una tasca del giubbino, arma che veniva immediatamente sequestrata, sia per il rinvenimento di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “cannabinoidi”, occultata all’interno di una tasca dei pantaloni.

Alla luce di questi fatti, il ragazzo veniva denunciato per il porto di armi od oggetti atti ad offendere, nonché sanzionato amministrativamente ex art. 75 DPR 309/1990 per il possesso di sostanza stupefacente detenuta per uso personale.