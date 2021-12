Tentano di rubare le impalcature montate su un’abitazione in ristrutturazione: un arresto ed una denuncia

Civitella in Val di Chiana – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Arezzo, hanno tratto in arresto per tentato furto aggravato in concorso un giovane di origine albanese, ma residente nel capoluogo aretino, già gravato da pregiudizi di polizia, e denunciato un connazionale senza fissa dimora per il medesimo reato.

L’azione preventiva ed il contrasto al fenomeno dei reati contro il patrimonio, che spesso si delinea in questo periodo che anticipa le festività natalizie, ha portato all’intensificazione dei servizi di perlustrazione del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri in tutta la provincia di Arezzo, sia in orario pomeridiano che notturno.

Nell’ambito di tale attività istituzionale, i militari della Sezione Radiomobile, durante il servizio di pattuglia, sono intervenuti in Civitella Val di Chiana, su segnalazione di un uomo del posto che aveva notato due giovani mentre stavano asportando del materiale edile dalla sua proprietà.

I Carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno sorpreso il 36enne mentre stava caricando alcune impalcature, precedentemente prelevate da un ponteggio, nel proprio furgone.

L’altro uomo, un 29enne, si allontanava precipitosamente, ma i successivi e tempestivi accertamenti permettevano di risalire alla sua identità e pertanto deferirlo all’Autorità Giudiziaria per concorso in tentato furto aggravato.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata subito restituita al proprietario dell’abitazione in costruzione e l’uomo tratto in arresto veniva trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione in Arezzo e giudicato per rito direttissimo.

All’esito dell’udienza, il giudice dopo aver convalidato l’arresto ha disposto per il cittadino albanese gli arresti domiciliari presso la sua abitazione.