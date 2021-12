Palloni (S)gonfiati-4

IL PRESIDENTE DI ESTRA IDEALE

La destituzione di Francesco Macri’ da Presidente di Estra, conseguente ad una delibera dell’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, con la quale è stato oggi stabilito che quella carica, cinque anni fa, non poteva essergli conferita, sta provocando uno scontro tra i partiti della maggioranza di centro destra al Comune di Arezzo sulla scelta del suo successore.

La Lega, infatti, “..spinge per un cambio di passo…”, facendo intendere di voler proporre propri rappresentanti per la sostituzione dell’esponente aretino di Fratelli d’Italia: dichiarazioni non gradite a quest’ultimi, che hanno immediatamente respinto al mittente le advances dell’alleato con un risentito e neanche tanto sottinteso riferimento alla inidoneità dei candidati che il Carroccio locale sarebbe intenzionato ad indicare, rimarcando, nel loro comunicato stampa, il fatto che Estra ha necessità di “…adeguate competenze manageriali…non è adatta per apprendisti professionisti o stracotti e non può essere sottoposta ad appetiti di esponenti politici in cerca di affermazione o rilancio…”.

Silenzio assoluto, invece, dalle parti delle altre due componenti della maggioranza, Forza Italia e OraGhinelli 2025.

Viene da pensare che stiano discutendo su quale possa essere il candidato in possesso del requisito che, nel 2016, li indusse a nominare Macri alla presidenza di Estra, cioè sul personaggio che rompe più i cogxxxxi al Sindaco ed alle forze di maggioranza in Consiglio Comunale. Sotto questo profilo noi un’idea ce l’abbiamo e la giriamo ai nostri politici: scegliete il Direttore dell’Ortica Gino Perticai, che, quanto a rompere i c…….i a Sindaco e Giunta, ha dimostrato di essere imbattibile !!

Leggi anche: Palloni (S)gonfiati-3