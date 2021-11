90′ + 3 – Termina qui l’incontro. Il Poggibonsi supera l’Arezzo per 4-0.

90′ – Tre minuti di recupero.

80′ GOL POGGIBONSI: Manfredi aumenta il distacco.

69′ – Intervento decisivo di Colombo sul tiro dalla distanza di un calciatore giallorosso.

67′ – Cross di Cutolo, il pallone scheggia la traversa.

65′ – Entra Sparacello per Pinna.

59′ GOL POGGIBONSI: Regoli in area fa tutto da solo e di piatto batte Colombo.

56′ – Entra Cutolo per Muzzi.

49′ – Annullato il gol a Foggia per fuorigioco.

47′ – Camilli ci prova dalla distanza, palla di poco a lato.

46′ – Squadre in campo per il secondo tempo. Nessun cambio tra le fila delle due formazioni.

45′ – Finisce qui il primo tempo.

36′ – Tiro si Sicurella, respinge Pacini con il pallone che resta in area ma Foggia non riesce ad arpionarlo. Alla fine si salva la difesa giallorossa.

24′ GOL POGGIBONSI: Regoli raddoppia sfruttando una disattenzione difensiva del Cavallino.

17′ – Lomasto, servito dalla bandierina da Aliperta, gira di testa ma non trova la porta.

14′ – Tordella manda in area Foggia che mette al centro, la difesa giallorossa allontana.

12′ GOL POGGIBONSI: contropiede di Bellini che arriva in area e di piatto batte Colombo.

3′ – Cross di Pinna, Foggia di poco non trova la porta.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti. Si gioca sotto la pioggia.

POGGIBONSI (3-5-2): 1 Pacini; 3 Cecchi, 5 Borri (24′ st 13 De Vitis), 6 Frosali (38′ st 18 Donati); 2 Rimondi, 11 Muscas, 4 Mazzolli, 8 Camilli (20′ st 20 Riccobono), 7 Poggesi; 10 Regoli, 9 Bellini (30′ st 17 Manfredi).

A disposizione: 12 Venè, 14 Simoncini, 15 Minucci, 16 Barbera, 19 Nicoloso.

Allenatore: Stefano Calderini.

AREZZO(4-3-3): 1 Colombo; 23 Campaner (41′ st 44 Memushi), 15 Lomasto, 2 Biondi, 19 Pinna (20′ st 95 Sparacello); 80 Tordella, 8 Aliperta, 16 Sicurella; 24 Muzzi (13′ st 10 Cutolo), 9 Foggia (20′ st 95 Sparacello), 31 Marras D.

A disposizione: 12 Commisso, 3 Mastino, 4 Panatti, 5 Marchetti, 6 Pisanu, 11 Evangelista.

Allenatore: Andrea Sussi.

ARBITRO: Emanuele Ceriello di Chiari (Giampaolo Jorgji di Albano Laziale – Lorenzo D’Alessandris di Frosinone).

RETI: pt 12′ Bellini, 24′ Regoli; st 14′ Regoli, 35′ Manfredi.

Note – Spettatori: 600 circa. Recupero: 0′ + 3′. Angoli: 2-2. Ammoniti: pt 32′ Frosali; st 4′ Camilli, 7′ Tordella, 13′ Pinna.