Le vessazioni al Centro Storico senza fine

Purtroppo chi vive nel Centro Storico di Arezzo è vessato continuamente dall’Amministrazione; mercatini, fiere, giochini, ruote panoramiche, bancarelle, (e chi più ne ha più ne metta), costringono i residenti ad un continuo assedio a casa propria.

Chi scrive abita nei pressi di Borgunto, e vive con grande disagio l’affollamento ormai continuo di chiunque venga “da fuori”, sia anche Saione, a divertirsi, passeggiare, parcheggiare le auto, togliendo respiro, quiete e sopratutto spazi vitali a chi ci abita.

Ma a nessuno importa nulla dei residenti del Centro Storico, che sono pochi, vecchi e che non “pesano” nei calcoli utilitaristici del Comune, che vede solo e soltanto gli interessi di certa parte dei Commercianti e basta.

Ennesima vessazione è la riduzione dei parcheggi per fare divertire i turisti con la Città del Natale, due mesi e passa di agonia per chi, dovendo parcheggiare per scaricare figli, spesa, anziani, o semplicemente per quietare dopo una giornata di lavoro, per trovare un posto rischia una multa, dovendo parcheggiare dove capita.

La soluzione del Comune è una genialata assurda: i residenti in questo periodo hanno ha disposizione il parcheggio del cimitero, una concessione non certo agevole, e se esclusiva, questa lo è solo sulla carta, ma non allo stato dei fatti.

Lontano dalle case, disagevole, mal disposto, non serve a una beata fava.

Sarebbe ora di dire basta, di ribellarsi a questo capestro, di creare una solidale e mutua organizzazione di tutti i Residenti e contrastare civilmente questo “saccheggio” che penalizza senza offrire alcun vantaggio a chi ci abita.

Delocalizzare gli eventi, spargerli anche altrove, ma sopratutto CHIUDERE i non residenti la possibilità di parcheggiare a ufo laddove si toglie spazio a chi ci vive.

Potenziare il Pietri, potenziare anche altri parcheggi esterni, ridurre i permessi a chi NON NE HA DIRITTO e continua a ottenerli.

La Città del Natale è l’ennesimo atto di bullismo, che rende prigionieri i Residenti di non doversi muovere, perché dopo ritrovare un posto auto, senza multa, è una CHIMERA.

Basta, la gente del Centro Storico è stufa, stufa di essere il “parco giochi” di chi poi, beato, la sera ritorna altrove e parcheggia tranquillo.

Non siamo Fessi, siamo solo STUFI.

Un gruppo di Residenti del Centro Storico