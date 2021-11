Drusilla e i riccioli magici

di Gianni Micheli

Prova a mettere le mani

tra quei riccioli che hai in testa,

prova a metterle domani

in quel cesto di foresta,

troverai forse qualcosa,

un frammento di mollica

o un’idea che deliziosa

toglierà ogni tua fatica.

Tra i capelli, non è strano,

nascon sempre buone cose,

se le senti far baccano

tu lo sai: son strepitose.

Se le senti saltellare

presto arriva un’avventura

per lasciarti scorrazzare

senza avere mai paura.

I capelli, tu lo sai,

sono più di quel che vedi,

delle idee sono il viavai,

strabilianti millepiedi.

Prova a metterci le mani

come fossero aeroplani:

troverai mille emozioni

da sparare coi cannoni.

La filastrocca di oggi è dedicata a una bambina di nome Drusilla. Drusilla, insieme ai suoi capelli, è la protagonista del volume “Drusilla e i riccioli magici” di Claudia Ciabattini e Dalila Chessa, Edizioni Helicon. Consigliato ai primi lettori ma anche ai loro genitori e insegnanti per una rapida immersione nell’universo delle diversità che ci rendono, ciascuno a modo suo, normali.