Scippano la borsa ad un’anziana all’uscita del supermercato identificati e denunciati  

L’episodio su cui è stata fatta luce risale alla settimana scorsa, ed ha visto protagonisti (in negativo) due pregiudicati ben noti ai Carabinieri valdarnesi, nati in altre zone del territorio nazionale ma da tempo stabilitisi nel Valdarno Aretino, con alle spalle numerosi precedenti per reati contro il patrimonio.

Nella circostanza, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire come i due uomini siano gli autori di uno scippo perpetrato alcune sere fa nel piazzale del parcheggio di un centro commerciale del popoloso centro valdarnese.

L’allarme alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di San Giovanni Valdarno era giunto nella prima serata, a ridosso dell’ora di chiusura dei negozi.

In base alla segnalazione, una donna, di circa 70 anni, era appena stata scippata all’uscita di un noto supermercato della zona.

Immediatamente sul posto erano state fatte convergere due pattuglie, i Carabinieri della Stazione di Montevarchi coadiuvati dai colleghi della Radiomobile, costantemente impegnati nei servizi di prevenzione.

Gli investigatori sono infatti riusciti a ricostruire come i due indagati avessero compiuto un vero e proprio sopralluogo nel supermercato, col pretesto di acquistare alcuni generi alimentari.

In realtà si trattava di un astuto sotterfugio per poter individuare la vittima ideale, come una donna non più giovanissima, e soprattutto sola, quale quella poi effettivamente presa di mira.

Una volta selezionata la persona da derubare, mentre uno rimaneva in disparte, in sostanza ricoprendo il ruolo del “palo”, l’altro aveva avvicinato da dietro la vittima designata, cogliendola di sorpresa e riuscendo così a strapparle di mano la borsa, contenente gli affetti personali, le carte di pagamento elettroniche e denaro contante, per alcune centinaia di Euro.

I due sono stati infine definitivamente identificati dai Carabinieri, e conseguentemente deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo per furto aggravato