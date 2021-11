Carabinieri Casentino: lotta al degrado e allo spaccio di droga, in tre finiscono nei guai

By Redazione

Bibbiena – Stretta sul capoluogo del Casentino. Molte le segnalazioni provenienti dalla zona di Bibbiena Stazione, adiacenze del sedime ferroviario, parco etc. riguardante costante uso di sostanze stupefacenti anche al passaggio di minori e bambini in uscita dalle scuole.

Frequenti gli imbrattamenti a strutture pubbliche e private.

Negli ultimi giorni quindi i Carabinieri della Compagnia di Bibbiena, della locale Stazione in particolare e del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno passato al setaccio la zona identificando numerose persone e procedendo soprattutto per reati inerenti gli stupefacenti.

Si parte da due giovani del luogo che imbrattavano il sottopasso della stazione denunciati per deturpamento cose altrui in concorso e segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti: sequestrati a loro carico quantità di hashish per uso personale.

Ulteriori giovani identificati, trovati in possesso di hashish e marijuana e segnalati alla Prefettura, nella giornata di ieri hanno condotto ad una più specifica attività in direzione di un giovane 38enne del luogo che muovendo da Bibbiena Stazione a Bibbiena Alta in modo sospetto, hanno indotto i Carabinieri della Stazione Capoluogo ad effettuare un approfondito controllo.

Vano il tentativo di disfarsi di un involucro contenente circa 5 grammi di hashish. La perquisizione condotta presso il suo domicilio permetteva di rinvenire più di 100 grammi della medesima sostanza, una piccola e rudimentale serra domestica per la coltivazione di canapa, oggetti atti al confezionamento degli stupefacenti e più di 700 Euro in contanti. È stato arrestato e sarà giudicato dall’Autorità giudiziaria di Arezzo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pochi giorni prima sempre sul fronte del consumo di stupefacenti, i Carabinieri di Badia Prataglia avevano segnalato per possesso di hashish un intero nucleo familiare che a bordo di un camper avevano raggiunto da Firenze quella località.