Sangiovannese Arezzo 1-0: decide Vassallo su rigore

L’Arezzo cade di misura a San Giovanni Valdarno con il rigore trasformato ad inizio ripresa da Vassallo.

90′ + 6′ – Il rigore di Vassallo condanna l’Arezzo al secondo ko consecutivo in trasferta.

90′ + 5′ – Tutti in area per l’ultimo angolo ma la Sangio fa buona guardia.

90′ + 2′ – Azione manovrata dell’Arezzo, Pinna appoggia per Sparacello che non calcia con forza e Cipriani blocca.

90′ + 1′ – Prima Marras poi Muzzi impegnano Cipriani che fa buona guardia.

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

84′ – Ultimi minuti di gioco: l’Arezzo in dieci prova a spingere, la Sangio si chiude e cerca anche di perdere tempo.

76′ – Cross di Strambelli per Muzzi che non trova la porta.

74′ – Tocca ad Aliperta, esce Panatti.

72′ – Tira Strambelli ma il tiro è troppo lento, Cipriani para.

71′ – Sparacello conquista un’altra punizione dal limite.

69′ ESPULSIONE: rosso diretto per Ruggeri per una entrata decisa su Migliorini, Arezzo in dieci.

67′ – Strambelli dalla bandierina trova Lomasto che di testa impegna Cipriani.

66′ – Escono Mancino e Sicurella per Marras ed Evangelista.

60′ – Esce Foggia per Muzzi.

55′ – Esce Campaner per Ruggeri.

49′ GOL SANGIOVANNESE: Vassallo non sbaglia. Vantaggio azzurri.

48′ RIGORE SANGIOVANNESE: Pinna e Vassallo cadono in area, rigore per i padroni di casa. Proteste vibranti degli amaranto per una decisione da rivedere alla moviola.

46′ – Squadre in campo per la ripresa. Nessun cambio nel corso dell’intervallo.

45′ – Termina qui il primo tempo con Sangiovannese e Arezzo ferme sullo 0-0.

38′ – Cross di Mancino, Sicurella si inserisce ma il suo colpo di testa fa la barba al palo.

35′ – Uno-due tra Mancino e Strambelli, l’ex Perugia va al tiro ma Cipriani gli dice di no.

28′ – Panatti raccoglie un pallone dal limite, ci mette potenza ma non precisione.

21′ – Strambelli su punizione manca di poco il bersaglio.

20′ – Sparacello conquista punizione dal limite.

15′ – Vassallo da buona posizione non riesce a dare potenza al tiro, l’Arezzo si salva.

13′ – Vassallo si gira dentro l’area ma non trova la porta.

9′ – Calosi ci prova da solo, Colombo blocca.

7′ – Si gioca su ritmi sostenuti. Sangiovannese aggressiva con il suo pressing, amaranto che devono adattarsi ad un terreno di gioco non in perfette condizioni.

2′ – Strambelli ci prova da fuori area ma non trova la porta.

1′ – Inizia la partita. Confermati gli schieramenti.

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): 1 Cipriani; 2 Migliorini, 5 Fanetti, 6 Rosseti, 3 Moruzzi; 4 Nannini (45′ st 15 Boganini), 7 Baldesi, 8 Di Vito; 10 Calosi; 11 Lujerdean (31′ st 16 Bellini), 9 Vassallo (45′ st 18 Polo).

A disposizione: 12 Palagi, 13 Calcinai, 14 Tiranno, 17 Bencini, 19 Nannoni.

Allenatore: Agostino Iacobelli.

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 3 Mastino, 15 Lomasto, 19 Pinna, 23 Campaner (10′ st 21 Ruggeri); 20 Mancino (21′ st 31 Marras D.), 4 Panatti (29′ st 8 Aliperta), 16 Sicurella (21′ st 11 Evangelista); 7 Strambelli; 9 Foggia (15′ st 24 Muzzi), 95 Sparacello.

A disposizione: 22 Balucani, 2 Biondi, 5 Marchetti, 80 Tordella.

Allenatore: Marco Mariotti.

ARBITRO: Antonio Monesi di Crotone (Marco Giudice di Frosinone – Emilio Giulio Leonardi di Ostia Lido).

RETI: st 4′ Vassallo rig.

Note – Spettatori: 1.000 spettatori circa. Recupero: 0′ + 6′. Angoli: 2-11. Ammoniti: st 5′ Foggia, 17′ Panatti, 22′ Baldesi, 22′ Evangelista, 29′ Strambelli, 31′ Biondi. Espulsione: al 24′ st Ruggeri per gioco scorretto.