Operaio di giorno, pusher di notte, la polizia arresta 53enne

By Redazione

Di giorno regolare professione di operaio, di notte pusher di cocaina e marjuana per le strade di Arezzo.

M.G. 53enne aretino con alle spalle numerosi precedenti specifici per droga, è stato fermato, durante il costante servizio di controllo del territorio, a bordo della propria auto in piena notte in zona Pescaiola dagli equipaggi della Squadra Volante.

L’orario e l’atteggiamento nervoso del conducente, che ha cercato anche di eludere il controllo spengendo i fari del veicolo, hanno subito insospettito gli agenti che, da un’immediata ispezione all’interno dell’autovettura, hanno rinvenuto 6 dosi di cocaina destinate a essere consegnate a domicilio a qualche acquirente della zona.

La successiva perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione in zona San Marco, hanno consentito il ritrovamento di ulteriori 60 grammi di cocaina, ben occultati sotto un lavandino, 150 grammi di marjuana conservata in dei barattoli e materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in attesa di rito direttissimo .