Gli operai Unoaerre in pensione tornano a ritrovarsi

Un pranzo che si ripete puntualmente (con eccezione nel lock down) da quasi mezzo secolo

Era e rimane una fabbrica simbolo di Arezzo e dell’oreficeria italiana. Ha superato molte tempeste e gli operai adesso in pensione riprendono, dopo la forzata interruzione per il Covid, l’abitudine di ritrovarsi, almeno una volta anno, per ricordare gli anni vissuti in fabbrica. Un evento, promosso dal reparto meccanici che si ripete da quasi 50 anni.

Con i lavoratori in pensione anche Vittorio Gori.

L’appuntamento è per le ore 13 del 29 ottobre alla Taverna di Bucche a Foiano.