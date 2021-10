Incendio alla galvanica Formelli: le ordinanze del sindaco

In attesa di ulteriori comunicazioni da parte di ASL e ARPAT circa le risultanze delle indagini e delle analisi in corso a seguito dell’incendio scoppiato lunedì pomeriggio nella ditta di lavorazioni galvaniche Formelli, il Sindaco Ghinelli ha firmato tre diverse ordinanze.

Una prima per i residenti dell’area compresa tra Via Achille Grandi e Ponte a Chiani, con la quale vengono confermate le misure precauzionali da adottare.

Sono così ribadite le seguenti disposizioni: limitare la sosta nelle pertinenze esterne e l’apertura delle finestre delle abitazioni ed evitare di consumare verdure e ortaggi coltivati in loco; lavare accuratamente le ciotole degli animali detenute all’esterno e tenere per quanto possibile gli animali in ambiente chiuso; non stendere panni all’esterno delle abitazioni e rilavare quelli esposti ai fumi dell’incendio.

E’ poi fatto obbligo ai titolari delle attività produttive limitrofe di provvedere a limitare la sosta del personale nelle pertinenze esterne e di garantire l’areazione mediante sistemi meccanici previa verifica e manutenzione dell’impianto di filtrazione. E’ inoltre vietato l’emungimento e utilizzo, a qualunque scopo, di acque superficiali.

A tale proposito, con una ulteriore ordinanza dedicata, viene vietato l’emungimento e l’utilizzo delle acque provenienti dai pozzi della zona compresa tra quella dell’incendio e il canale maestro della Chiana.

Infine, ancora una ordinanza, quest’ultima destinata al legale rappresentante della società Galvanica Formelli, che dispone i tempi entro i quali la stessa è chiamata ad attivarsi per l’allontanamento e corretta gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’incendio, comprese le acque di spegnimento contaminate, a presentare un piano adeguato di smaltimento contenente quantificazione, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti e l’indicazione di eventuali materiali idonei al recupero e ad effettuare lo stesso, a presentare, relazione tecnica che dettagli le operazioni con cui è stato ottemperato a quanto sopra, ovvero gestione rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.