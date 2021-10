A Miravalle, Cipriani è campione regionale della 125 Junior

Il titolo arriva dall’ultima prova del campionato, disputato sulla pista di casa

Andrea Cipriani (Moto Club Brilli Peri) è il campione toscano della 125 Junior

Il Miravalle di Montevarchi ha offerto come sempre un’organizzazione impeccabile

Il Moto Club Brilli Peri e il suo pilota Andrea Cipriani festeggiano nel modo migliore la conquista del titolo regionale della 125 Junior.

Il diciassettenne motocrossista fiorentino, uno dei frutti del vivaio del moto club di Montevarchi, si cinge infatti dell’alloro al Miravalle, la pista di casa, al termine dell’ultimo round del campionato toscano 2021.

Dopo la penultima prova del torneo, che lo aveva visto passare in testa alla classifica, Cipriani aveva già allungato le mani sul titolo; ma c’era ancora da sbrigare la pratica definitiva, la più insidiosa e incerta.

Il pilota della Gas Gas – Team 4 Fun, seguito dal coach Simone Vadi, ha sfoderato però una prestazione perfetta, ha saputo controllare la tensione e tenere a freno la foga ed ha così concluso nel modo migliore la stagione.

Anzi, in gara 2 Andrea – che nella prima manche aveva concluso alla spalle dell’imprendibile compagno di moto club Gabriele Vanzi e dell’aretino Andrea Laurenzi – ha colto una vittoria assoluta che toglie ogni eventuale dubbio sulla sua straordinaria progressione.

Nella seconda manche il battistrada è stato ancora Vanzi, poi però costretto al ritiro da un problema tecnico alla forcella anteriore.

Non è riuscito invece di imitare il compagno di moto club Duccio Panchetti, in lotta per il titolo nella categoria Debuttanti, che, al termine di una prova come sempre di primo piano, chiude il campionato al secondo posto, preceduto da Zeno Fasanella.

Duccio ha accettato però l’esito del torneo da autentico sportivo; e ne ha buoni motivi, visto che con i suoi 8 anni ha ancora due stagioni davanti nella categoria d’esordio per ritentare la scalata al titolo.

Dopo dodici gare, disputate in una bella domenica d’ottobre che solo verso il pomeriggio ha mostrato il suo tono autunnale, i vincitori assoluti sono risultati

Zeno Fasanella (65 Debuttanti),

Federico Sartini (65 Cadetti),

Fabrizio Orsi (85 Junior),

Samuele Mecchi (85 Senior),

Andrea Cipriani (125 Junior),

il già citato aretino Andrea Laurenzi (125 Senior), che conquista così il titolo regionale di categoria,

Manuele Poli (Challenge MX1),

Lorenzo Fiaschi (Challenge MX2),

Alessandro Albertoni (MX1 Fast),

Lorenzo Ciabatti (MX2 Fast),

David Liardi (MX1 Veteran) e

Simone Lorenzoni (MX Veteran).

Oltre a Cipriani, Vanzi e Panchetti, per il Moto Club Brilli Peri occupano posizioni da podio Thomas Baldi (3° 65 Cadetti), Brando Rispoli (3° 125 Junior) e Stefano Caselli (2° MX2 Veteran).

Con questa gara, recupero in extremis dell’ultima di campionato toscano che si sarebbe dovuta disputare nel senese, si chiude la stagione organizzativa del Moto Club Brilli Peri di Montevarchi ma prosegue l’attività della Miravalle School.