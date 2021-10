Incidenti: tre feriti

Arezzo, investiti due pedoni

Alle ore 16,30 in via Raffaele Sanzio ad Arezzo, 2 pedoni sono stati investiti e sbalzati di 3 metri, madre e bambino di 4 anni di Arezzo, da parte di un furgone.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale, ambulanza BLSD e automedica.

Il bambino è stato centralizzato al Mayer con elisoccorso Pegaso in codice rosso, la madre è stata centralizzata all’ospedale di Careggi in codice giallo anch’essa con Elisoccorso.



Incidente in bicicletta a Montevarchi, 17enne in bici sbatte contro un palo

Alle ore 16:25 a Montevarchi, in località Noferi Casina, un ragazzo di 17 anni ha perso il controllo della sua bicicletta ed è finito contro un palo.

In soccoroso sono intervenuti: l’ambulanza BLSD, l’automedica e l’ elisoccorso Pegaso.

Ilragazzo è stato trasportato all’ospedale di Careggi in codice giallo.

Incidente d’auto: ferita 23enne sulla superstrada Siena Bettolle

Alle ore 9:00 al Km 7 del raccordo superstrada Siena Bettolle,un incidente d’auto ha visto coinvolta una donna di 23 anni che è rimasta ferita.

Sul posto intervento dell’ ambulanza BLSD di Cortona, Alfa 3, per i rilievi i Carabinieri di Cortona.

La donna è stata trasferita in ambulanza all’ospedale Le Scotte di Siena in codice Giallo.