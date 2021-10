Stretta dei carabinieri nei controlli del fine settimana, un arresto e tre denunce

Nel corso del fine settimana, pattuglie tra quelle del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni si sono concentrate sul territorio dei comuni di competenza, ove hanno ispezionato gli avventori di alcuni esercizi pubblici e svolto attività preventiva contro furti e rapine.

Inoltre il servizio ha avuto lo scopo di svolgere verifiche di polizia eseguite su pregiudicati sottoposti a misure di sicurezza e prevenzione.

Nel corso del servizio sono stati controllati 74 veicoli e 152 persone.

Nel corso dell’attività svolta sono state denunciate in stato di libertà tre persone: un 19enne per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l’effetto di stupefacente, il quale dalle analisi effettuate su campioni ematici presso il pronto soccorso è risultato in uno stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcool e droga; lo stesso, infatti, alla guida della propria utilitaria aveva precedentemente impattato contro un albero riportando lesioni lievi, ingenerando nei militari operanti intervenuti d’iniziativa sul sinistro, il dubbio che lo stesso non fosse del tutto sobrio.

Una 53enne con precedenti di polizia è stata denunciata per furto aggravato, in quanto resasi responsabile di aver asportato un portafoglio all’interno di una autovettura parcheggiata sulla pubblica via in Subbiano, mentre un 36enne di nazionalità pakistana è stato deferito per l’inottemperanza al foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Arezzo per anni tre, poiché sorpreso nel centro aretino proprio in violazione della misura di prevenzione suddetta.

I militari della Stazione di Arezzo hanno inoltre arrestato un 57enne di origine tunisina, ma residente nel capoluogo, in esecuzione un ordine di carcerazione per il quale l’uomo dovrà espiare 7 anni e 2 mesi di reclusione, nonché dovrà elargire 30 mila euro di multa a seguito di due sentenze di condanna divenute definitive per reati in materia di stupefacenti. Dopo l’arresto, è stato associato alla casa circondariale di Arezzo.