L’Arezzo non sfonda il muro del Montespaccato (0-0)

Davanti ad oltre 1600 spettatori ‘Arezzo ci prova fino all’ultimo secondo ma non riesce a sfondare il muro eretto davanti a Tassi dal Montespaccato. Non bastano 18 angoli per trovare il pertugio giusto con gli amaranto che collezionano occasioni in serie ma non riescono a portare a casa i 3 punti.

89′ – Ci prova anche Pinna dai 25 metri ma Tassi è bravo ancora una volta deviando la conclusione in angolo.

86′ – Muzzi da destra calcia bene ma Tassi è bravo a respingere di piede

85′ – Occasione Montespaccato con Petrangeli che calcia a lato da buona posizione.

81′ – Muzzi, servito da un lancio di Pinna, entra in area e calcia sull’esterno della rete

69′ – Ancora Tassi protagonista su deviazione a botta sicura di Muzzi dopo assist di Ruggeri.

67′ – Tassi miracoloso su colpo di testa di Foggia servito da un bel cross di Cutolo.

63′ – Strambelli prova il tiro dal limite, Tassi para in due tempi.

47′ – Punizione dal limite. Strambelli calcia a giro ma la barriera devia in angolo.

46′ – Inizia la ripresa. Nessun cambio nelle due formazioni.

48′ – Dopo tre minuti di recupero squadre al riposo.

42′ – Cross dalla sinistra di Strambelli deviatoda Sparacello. Tassi alza in angolo.

28′ – Sicurella dal limite calcia rasoterra, la palla esce di un paio di metri alla destra del portiere.

14′ – Lomasto devia di testa una punizione dalla destra di Strambelli. Palla sopra la traversa.

2′ – Strambelli conquista palla e dal limite calcia sul palo alla sinistra di Tassi.

1’ – Inizia la partita

AREZZO (4-3-1-2): 1 Colombo; 3 Mastino (dal 80′ 44 Memushi), 15 Lomasto, 5 Marchetti /dal 58’19 Pinna), 21 Ruggeri; 20 Mancino, 8 Aliperta, 16 Sicurella (dal 58′ 11 Evangelista); 7 Strambelli (dal 68′ 24 Muzzi); 9 Foggia, 95 Sparacello (dal 58′ 10 Cutolo).

A disposizione: 22 Balucani, 4 Panatti, 23 Campaner, 31 Marras D.

Allenatore: Marco Mariotti.

MONTESPACCATO (4-3-3): 1 Tassi; 4 Zucchelli, 5 Giannetti (dal 90′ 31 Nanci), 6 Zeetti, 98 Pesarin; 23 Putti, 18 Tataranno, 34 Canciani (dal 71′ 8 Petrangeli); 9 Calì (dal 80′ 14 Rossi), 7 Bosi (dal 58′ 27 Varriale), 24 Ansini (dal 58′ 11 De Dominicis).

A disposizione: 12 Meniconi, 30 Proietto,71 Finucci, 86 Emrgemlidze.

Allenatore: Mauro Mucciarelli.

ARBITRO:

RETI: .

Note – Spettatori 1606: . Recupero: 3′ + 5′. Angoli:18-2 . Ammoniti: 30′ Canciani, 32′ Marchetti, 35′ Zeetti, 46′ Giannitti, 75′ Muzzi