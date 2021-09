Tari & rincari

A fronte degli annuali rincari della tassa sui rifiuti (cui quest’anno ci sono da sommare due euro di spesa per il pagamento), non è infrequente imbattersi nel cattivo svolgimento del servizio di raccolta, come testimoniano le immagini:

in una siamo in Via Pescaia alle ore 13,26 del 4 settembre scorso, nell’altra siamo in Piazza del Praticino alle ore 12,04 del 26 settembre, per ambedue anno (non proprio di grazia) 2021.

Nota: il giorno 4 ore 13,26 c’era di passaggio un sacco di gente, anche turisti, essendo che l’indomani si correva la Giostra; il giorno 26 ore 12,04 c’erano, se non altro, i soliti abitanti le case di Piazza del Praticino prospicienti quel luogo accanto alla fonte che è ormai diventato punto di discarica autorizzato per i bar e i ristoranti di Piazza Grande, come dire: la spazzatura, a tutte l’ore, sotto lo zerbino.

“il Ciro”