Unipomezia-Arezzo biglietti esauriti

By Ufficio Stampa

La Società Sportiva Arezzo informa i propri sostenitori che i biglietti per il settore ospiti dello stadio di Ardea, dove domenica si disputerà la seconda giornata di campionato contro l’Unipomezia, sono esauriti e che il giorno della partita non sarà attiva la vendita al botteghino.

Gli organi competenti invitano quindi i sostenitori del Cavallino a non seguire la prima squadra amaranto se privi del biglietto.

I trasgressori rischiano infatti sanzioni da parte delle autorità.

La Società Sportiva Arezzo informa inoltra i propri sostenitori che in occasione della trasferta di Ardea contro l’Unipomezia, il club amaranto si sta adoperando per trasmettere la partita via streaming, gratuitamente, sui propri canali social.