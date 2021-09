Due aretini denunciati per ricettazione, refurtiva recuperata

By Redazione

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Arezzo hanno denunciato in stato di libertà per ricettazione in concorso un 52enne ed un 40enne di nazionalità italiana, entrambi residenti ad Arezzo.

I due soggetti, già conosciuti dai militari in quanto gravati da precedenti di polizia, durante un normale servizio di pattugliamento nella notte appena trascorsa, sono stati dapprima notati ed in seguito sorpresi mentre si aggiravano per questo viale Giotto con fare sospetto.

I Carabinieri allertati dallo strano comportamento hanno deciso d’iniziativa di sottoporre i due ad un controllo più accurato.

A seguito di perquisizione personale, è emerso che erano in possesso di uno zaino contenente diverso materiale elettronico del quale non sapevano giustificarne il possesso, precedentemente asportato da un veicolo in sosta nella medesima zona, al quale era stata forzata la serratura di una portiera.

Ulteriori accertamenti hanno permesso di rinvenire poco distante dal parcheggio anche un telefono cellulare in uso al proprietario del veicolo, anche quest’ultimo asportato dall’interno dell’abitacolo.

La refurtiva è stata restituita, previo riconoscimento, ai legittimi proprietari e i due denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo.