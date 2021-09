Federico Rubechini vince il titolo toscano Allievi nel salto in alto

By Ufficio Stampa

L’atleta dell’Alga Atletica Arezzo ha esultato ai campionati toscani di Pistoia con un salto di 1.95 metri

Riccardo Cincinelli e Joshua Vagheggi hanno meritato l’argento nei 100 piani e nel lancio del martello

Un oro, due argenti e un bronzo: l’Alga Atletica Arezzo festeggia ai Campionati Toscani Allievi.

Gli atleti nati tra il 2004 e il 2005 sono scesi in pista a Pistoia nelle diverse specialità di corsa, lanci e salti dove sono emersi nel confronto con i coetanei di tutta la regione, con tanti bei piazzamenti che hanno confermato il talento e il carattere dei ragazzi e delle ragazze del settore agonistico della società aretina.

Tra i protagonisti della gara è rientrato di diritto Federico Rubechini che, con una prestazione di 1.95 metri, si è laureato campione toscano nel salto in alto e ha dimostrato di aver superato un noioso infortunio che per molti mesi ne ha frenato l’attività agonistica. Questo atleta, allenato da Marcello Sadocchi, aveva iniziato il 2021 con una serie di prestazioni esaltanti con cui aveva siglato il nuovo record provinciale con 2.07 metri, aveva ottenuto il minimo per partecipare ai Campionati Europei e aveva vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Allievi e l’oro ai Campionati Toscani Assoluti, poi è stato costretto ad un lungo periodo di stop che ha ora trovato termine con il successo ottenuto a Pistoia.

Due prove particolarmente positive sono arrivate con Riccardo Cincinelli e Joshua Vagheggi che, entrambi del 2005, sono al primo anno in categoria e sono riusciti ad emergere anche contro avversari più grandi e più esperti con un argento a testa rispettivamente nei 200 piani (con il record personale di 23.95 secondi) e nel lancio del martello (con 40.65 metri).

L’ultima medaglia ai Campionati Toscani Allievi è arrivata con Antonio de Rosa che ha centrato il bronzo nel getto del peso con 12.47 metri, poi hanno ben figurato anche Giada Cicerone (quinta nei 100 piani con 12.65 metri e nei 200 piani con 26.73 metri) e Lapo Madiai (sesto con 54.28 secondi nei 400 piani).

Il fine settimana dell’Alga Atletica Arezzo è stato ulteriormente arricchito dal successo di Victoria Giaccherini del 2003 che, dopo essersi laureata campionessa regionale Junior nei 100 piani e nei 200 piani, ha trovato nuove soddisfazioni vincendo un titolo italiano al Campionato Nazionale Aics di Cesena.

L’aretina ha esultato ancora una volta nei 200 piani con il tempo di 26.73 secondi con cui ha ottenuto la sua prima gioia tricolore, confermando così le sue qualità da velocista.

«Le medaglie dei Campionati Toscani Allievi – sottolinea Gloria Sadocchi, allenatrice dei velocisti e dirigente dell’Alga Atletica Arezzo, – sono arrivate nei salti, nella corsa e nei lanci, andando dunque a denotare la completezza della formazione sportiva fornita della nostra scuola di atletica leggera e la preparazione dei nostri ragazzi che si sono dimostrati competitivi in tante diverse specialità».