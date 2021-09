Le rubano lo smartphone in palestra, identificato e denunciato il ladro

By Redazione

I Carabinieri di san Giovanni Valdarno,hanno denunciato un soggetto che aveva trafugato uno smartphone di ultima generazione, lasciato temporaneamente incustodito dalla legittima proprietaria all’interno di una nota palestra del paese.

La donna racconta ai Carabinieri di essersi recata, come sua abitudine, in una palestra del posto dove, durante l’allenamento, teneva come di consueto a portata di mano il proprio telefono cellulare.

Un attimo di distrazione durante un esercizio, però, le è costato caro, il telefono era scomparso dal ripiano su cui lo aveva posato.

Anche la ricerca fatta nei locali della palestra, frequentatissima a quell’ora, non era purtroppo servita a granché: dello smartphone, nessuna traccia.

La donna ha deciso di recarsi a sporgere denuncia presso la Stazione Carabinieri di San Giovanni Valdarno, poco distante.

Dalle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza e dall’escussione dei potenziali testimoni, però, non era purtroppo stato possibile acquisire elementi d’interesse.

La svolta nelle indagini è arrivata dallo studio dei tabulati di traffico telefonico, che hanno consentito di restringere il cerchio attorno ad un possibile utilizzatore, che convocato in caserma con una scusa e all’esito di un accurato controllo viene trovato in possesso del telefono rubato.

L’uomo è risuktato un pregiudicato residente a Impruneta (FI), già coinvolto in svariate altre vicende giudiziarie nel territorio.

I Carabinieri lo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Arezzo, lo smartphone è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro, per essere prontamente restituito alla legittima proprietaria.