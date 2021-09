Spacciatore in manette, trovato dai carabinieri con oltre un etto di marijuana e 1.300 euro

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Arezzo, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di episodi di microcriminalità, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino marocchino di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno controllato il giovane, da tempo residente in città, mentre transitava per le vie del centro, sorprendendolo con 120 grammi di marijuana, occultati in un barattolo custodito all’interno della propria borsa.

Lo straniero, disoccupato e con alle spalle precedenti di polizia, aveva con sé anche la somma di 1.300 euro in contanti che i militari hanno provveduto a sequestrare perché ritenuta provento dell’attività di spaccio.