Il Tennis Giotto vince il titolo italiano nel doppio Under13

Sventola la bandiera tricolore sul Tennis Giotto per la vittoria del titolo italiano nel doppio Under13.

L’impresa porta la firma di Raffaele Ciurnelli e Lorenzo De Vizia del 2008 che, sui campi del Ct “Mario Stasi” di Lecce, hanno superato coetanei da tutta la penisola e sono risultati come la miglior coppia dei Campionati Italiani di categoria.

Questo risultato ha permesso ai due atleti del circolo aretino di confermarsi tra le maggiori promesse del tennis nazionale e di dare seguito ad una scia di successi che ha preso il via nel 2019 con il titolo italiano nel doppio Under11, è proseguita nel 2020 con il titolo italiano a squadre Under12 ed ha trovato conferma nel 2021 nell’Under13 con il terzo titolo italiano consecutivo.

Il percorso di Ciurnelli e De Vizia è iniziato agli ottavi con un combattuto match vinto per 7-6 e 6-2, poi le maggiori insidie sono state ai quarti dove hanno perso per 6-1 il primo set, hanno pareggiato nel secondo set con un 6-2 e hanno trionfato nel terzo set per 10-7, meritando così l’accesso alla semifinale dove la coppia si è imposta per 6-2 e 6-1.

L’atto finale contro Alessandro Binetti del Ct Barletta e Salvatore Tartaglione del New Tennis Torre del Greco è stato caratterizzato da un particolare equilibrio, con i primi due set terminati in pareggio per 7-5 e 6-7, e con i due tennisti del Tennis Giotto che hanno festeggiato al terzo set per 10-5 e che hanno così meritato il tricolore.

Questa affermazione ha concluso nel migliore dei modi la settimana dei Campionati Italiani Under13 che era iniziata con il torneo singolare dove Ciurnelli e De Vizia erano stati protagonisti di un positivo percorso.

Entrambi i portacolori del Tennis Giotto sono infatti riusciti a rientrare tra i migliori otto della categoria, con il primo che è arrivato fino alla semifinale dove si è arreso con Tartaglione e con il secondo che si è fermato al terzo set dei quarti contro Giovanni Conigliaro del Tc Match Ball Siracusa.

La stagione di Ciurnelli e De Vizia conoscerà un’altra importante tappa sabato 18 e domenica 19 settembre quando i due atleti torneranno in campo insieme a Flavio Valois nella fase di macroarea del campionato a squadre Under14 che definirà le qualificazioni alle finali dei Campionati Italiani.

La formazione del Tennis Giotto si presenta all’appuntamento forte di un cammino impeccabile nel campionato regionale che è valso la vittoria del titolo toscano e proverà dunque a confermarsi tra le realtà d’eccellenza del tennis giovanile nazionale.

«Il Tennis Giotto ha festeggiato il terzo titolo italiano negli ultimi tre anni con Ciurnelli e De Vizia – commenta il maestro Alessandro Caneschi. – La vittoria del tricolore è il coronamento del lavoro svolto insieme a questi atleti ed è il giusto riconoscimento di un campionato particolarmente entusiasmante dove sono riusciti a confermarsi tra i migliori Under13 dell’intera penisola».