300 cittadini stranieri si sono vaccinati tra Arezzo e Montevarchi

Un flusso regolare di persone di tante nazionalità ha animanto i centri vaccinali di Arezzo (teatro Tenda) e Montevarchi (distretto Sanitario).

Sono stati 150 ad Arezzo e 150 a Montevarchi coloro che si sono vaccinati domenica 29 agosto, e molte persone sono state prenotate per la seconda giornata di accesso diretto per i cittadini stranieri prevista per Arezzo (teatro Tenda) domenica 5 settembre e Montervarchi (distretto Sanitario) domenica 12 settembre.

“Nei prossimi giorni programmeremo iniziative analoghe anche per le provincie di Siena e Grosseto, dichiara il Direttore Generale della USL TSE dott. Antonio D’Urso.

Siamo consapevoli che i cittadini stranieri rappresentano una fetta importante della popolazione.

Il lavoro più delicato è quello di raggiungere queste comunità e dialogare con loro, spesso le difficoltà derivano proprio dalla comunicazione e comprensione, per questo abbiamo attivato i nostri mediatori culturali che stanno facendo un grande lavoro per rendere accessibile la vaccinazione.”

Ricordiamo che per accedere alla vaccinazione i cittadini stranieri devono presentarsi con un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria.

Chi non dispone di quest’ultima, può esibire i certificati STP (Straniero Temporaneamente Presente) oppure ENI (Europeo Non Iscritto). In caso di mancata disponibilità di questi certificati, sarà comunque sufficiente il documento di riconoscimento.

In questi casi è preferibile la prenotazione telefonando al numero verde 800432525 (dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 20) o direttamente a numeri speciali dove rispondono mediatori in lingua dalle 15,30 alle 17,30:

389 0917542 (Inglese, Urdu, Hindi), 3802183601 (Bangla), 327 1973237 (Francese, Arabo).

In ogni centro vaccinale saranno presenti mediatori culturali che faciliteranno il dialogo tra i vaccinandi, i medici e gli infermieri.

Materiali plurilingue e informazioni sanitarie, ovviamente comprese quelle sulle vaccinazioni, sono disponibili sul sito https://www.uslsudest.toscana.it/coronavirus-informazioni-per-i-cittadini-stranieri.