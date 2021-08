Rintracciato dalla polizia in un cantiere in piazza San Domenico straniero pregiudicato e non in regola, immediata l’espulsione

By Redazione

La Polizia di Stato individua cittadino straniero pregiudicato e irregolare sul Territorio Nazionale.

Immediata l’espulsione.

Nella mattinata di ieri 12 agosto, a seguito di una segnalazione al 112 NUE, sono stati rintracciati in Piazza San Domenico, all’interno di un cantiere allestito in una struttura di proprietà della curia, due stranieri, privi di documenti, successivamente accompagnati presso gli uffici della Questura per la loro identificazione.

Gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio della polizia scientifica, hanno accertato che i due, D.A. di anni 31 e M.H. di anni 37 entrambi di nazionalità tunisina, pluripregiudicati per reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti e contro la persona, non erano in regola con le norme che disciplinano la presenza di extracomunitari sul territorio dello Stato.

Conseguentemente M.H. è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione delle norme sull’immigrazione mentre il D.A., già destinatario di un provvedimento di espulsione al quale il predetto non aveva mai ottemperato, con provvedimento del Questore di Arezzo, è stato accompagnato al centro dei rimpatri di Potenza per l’immediata espulsione dal territorio nazionale.