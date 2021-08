Finisce 4-2 la partitella in famiglia al ‘Città di Arezzo’

Partitella mattutina in famiglia sul prato dello stadio per l’Arezzo prima del break per Ferragosto. Mister Mariotti ha schierato due formazioni miste con il risultato che ha premiato la squadra in maglia nera. Quattro le reti segnate con la doppietta di Cutolo ed i centri di Strambelli e Foggia. Per la squadra in maglia arancione invece doppietta per Ramon Muzzi.

Gli amaranto si ritroveranno in sede martedì 17 per effettuare un ciclo di tamponi prima della ripresa vera e propria degli allenamenti.

NERI: Colombo, Nobile, Marchetti, Lomasto, Pittaccio, Marras D., Aliperta, Tordella, Strambelli, Cutolo, Foggia.

ARANCIONI: Paci, Mastino, Memushi, Biondi, Pinna, Evangelista, Panatti, Apolloni, Mancino, Muzzi, Sparacello.

RETI: Muzzi, Strambelli, Cutolo rig., Foggia; Muzzi, Cutolo.