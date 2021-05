Arezzo, le notizie di oggi 4 maggio

Scippò 75enne a colpi di ombrello, 21enne nigeriano finisce in carcere

La Squadra Mobile della Questura di Arezzo ha eseguito una misura cautelare di custodia in carcere a carico di un 21enne nigeriano, ritenuto responsabile di un’ aggressione con scippo ad Arezzo lo scorso fine settembre.Continua a leggere

L’incubo di un’ anziana signora si materializzò iil 24 settembre scorso.La malcapitata una 75enne aretina, uscendo dall’abitazione del figlio, nel percorrere il tragitto necessario a riprendere la proprio autovettura, nei pressi di via Guadagnoli, venne afferrata alle spalle da un extracomunitario che cercava di strappargli la borsa.

Alla resistenza della donna, l’extracomunitario non esitò a colpirla con calci e pugni utilizzando, anche un ombrello, che per la violenza dei colpi inferti addirittura si ruppe.

Solo così riuscì a impossessarsi della borsa contenente 150 euro in contanti ed il cellulare.

Nonostante lo shock e i traumi subiti, per i quali la donna venne refertata per 10 giorni a causa delle varie ecchimosi riportate, la signora riuscì a fornire agli agenti intervenuti una descrizione accurata dell’aggressore soprattutto su come fosse vestito.

I particolari dell’abbigliamento uniti ai riscontri forniti dalla posizione del telefono rubato, consentirono agli investigatori della Squadra Mobile di concentrare le indagini su di un soggetto immortalato nei pressi della Stazione Ferroviaria di Arezzo e di Montevarchi in orari e posizioni coincidenti con il tracciamento.

Alla Stazione Ferroviaria di Arezzo nelle immagini aveva in mano ancora la borsa della vittima, mentre nel sottopasso dello scalo ferroviario venne ripreso mentre nascondeva il denaro della rapina dentro le scarpe.

Gli investigatori sono così riusciti ad arrivare con certezza all’identificazione completa del rapinatore, I.H. nigeriano 21enne con in corso una pratica per l’ottenimento di un permesso di soggiorno per asilo politico, che è stato anche riconosciuto con certezza dalla vittima. Sulla base del quadro probatorio rappresentato, il Tribunale del Riesame di Firenze, su richiesta della Procura di Arezzo, ha disposto la custodia cautelare in carcere.