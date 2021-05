Tre medaglie per la Ginnastica Petrarca al Campionato Toscano Silver di ritmica

Due ori e un argento per la Ginnastica Petrarca al Campionato Toscano Individuale Silver di ginnastica ritmica.

La gara, in programma a Montelupo, ha visto impegnata una numerosa squadra di atlete petrarchine di varie età che si sono messe alla prova in diversi attrezzi e che sono riuscite a lasciare il segno con positivi piazzamenti.

I migliori risultati portano la firma delle ginnaste delle categorie Junior-Senior che, allenate da Benedetta Moroni, sono tornate in pedana a livello individuale dopo l’importante esperienza vissuta nei mesi scorsi nel campionato di A2.

Un’ottima prestazione porta la firma di Elena Petruccioli del 2008 che è stata protagonista di una serie di esibizioni al cerchio, alla palla e alle clavette che sono valse il gradino più alto del podio, poi il secondo oro è stato merito di Alice Parisi del 2005 (atleta livornese in prestito alla Ginnastica Petrarca) che ha confermato la sua carismatica presenza in pedana con il primo posto in virtù dei tre esercizi a fune, cerchio e clavette.

L’argento è invece arrivato con Martina Marchetti del 2007 che ha portato in gara le composizioni con clavette, nastro e palla, con un errore in quest’ultimo attrezzo che le ha impedito di festeggiare la vittoria.

A chiudere la squadra petrarchina tra le Junior-Senior è stata Anna Batistini del 2008 che, al ritorno in una manifestazione ufficiale dopo lo stop dovuto alla pandemia, ha presentato gli esercizi al cerchio, alle clavette e alla palla, chiudendo al decimo posto a causa della poca esperienza e della tensione che ne hanno limitato i risultati.

La Ginnastica Petrarca era presente nella fiorentina Montelupo anche con quattro giovani atlete della categoria Allieve che, accompagnate da Anna Bigi e da Aurora Peluzzi, si sono messe alla prova nella seconda tappa del Campionato Toscano Individuale Silver in una combinazione di esercizi a corpo libero e cerchio, ottenendo un quarto posto con Ilaria Badii del 2010, un quinto posto con Giulia Aritti del 2011, un ottavo posto con Fiamma Brogi del 2011 e un nono posto con Elisa Fucini del 2010.

Un’ulteriore soddisfazione è arrivata dalla ginnastica artistica maschile dove, ad una settimana di distanza dalla promozione in serie B, è stato raggiunto un bel risultato anche a livello individuale.

Il protagonista è stato Giulio Bartalini, atleta della Ginnastica Petrarca in prestito all’Aurora Montevarchi, che ha gareggiato al Ripescaggio Nazionale di Civitavecchia che assegnava i pass per i prossimi Campionati Italiani e che ha centrato il primo posto su ventisei atleti da tutta la penisola nella categoria Allievi 1^ Fascia, in una manifestazione in cui era presente anche l’altro aretino Gino Fabeni che ha chiuso al ventiduesimo posto.

Bartalini si è messo alla prova nella gara all-round tra tutti gli esercizi della disciplina (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra), dimostrando la propria completezza e meritando un oro che lo proietta tra i migliori che potranno contendersi il tricolore alle finali nazionali in programma il 29 e 30 maggio a Fermo.