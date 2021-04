Ciclismo, il padovano Davide Boscaro vince in volata su Francesco Della Lunga a Pieve al Toppo. Foto

Vittoria in Volata nel 38.mo Trofeo Sportivi di Pieve al Toppo per dilettanti elite e under 23 e doppietta per il Team Colpack Ballan.

Ha vinto il padovano Davide Boscaro davanti al compagno di squadra l’aretino Francesco Della Lunga.

Terzo il pistoiese Edoardo Sali, portacolori della Gallina Ecotek Colosio e già vincitore di una gara in Francia in questa stagione.

ORDINE D’ARRIVO:

1) Davide Boscaro (Team Colpack Ballan) km 125 in 2.43′, media Km 46,012 ;

2) Francesco Della Lunga (Team Colpack Ballan)

3) Edoardo Sali (Gallina Ecotek Colosio)

4) Daniel Quaglietti (Team Malmantile La Seggiola)

5) Giulio Fabbri (Pol. Tripetetolo)

6) Davide Dapporto (Inemiliaromagna)

7) Andrea Biancalani (Gragnano Sporting Club)

8) Matteo Pongiluppi (Gallina Ecotek Colosio)

9) Andrea Berzi (Gallina Ecotek Colosio)

10) Gregorio Ferri (Petroli Firenze Hopplà Don Camillo).