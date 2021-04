Arezzo, le notizie di oggi 16 Aprile

Trasportava lo “stupefacente dei kamikaze”: arrestato dalla Polizia

Alle 20:30 di ieri quna pattuglia della Polstrada di Arezzo, durante la consueta vigilanza dell’autosole, nota il transito di un’autovettura Audi con alla guida un cittadino cinese.

Malgrado l'apparente normalità, i poliziotti della Sottosezione di Battifolle, fermano l'auto e procedono al controllo e scoprono che il conducente è un cinese, pluripregiudicato per spaccio di stupefacenti, senza fissa dimora in Italia.



Questo e l'atteggiamento elusivo e nervoso tenuto dal cinese, ha alimentato i dubbi degliagenti, che hanno così deciso di perquisire lui e l'auto, cosìda sotto la moquette del sedile posteriore saltano fuori due buste di cellophane contenenti oltre 700 grammi di "shaboo", una sostanza stupefacente della famiglia delle metanfetamine, molto potente e diffusa soprattutto nelle comunità asiatiche. La sostanza, creata a fine ottocento nei laboratori giapponesi, è conosciuta come "stupefacente dei kamikaze" perché, si dice, fosse somministrata prima delle azioni suicide durante la seconda guerra mondiale e oltre ad avere un elevato valore di mercato produce effetti dieci volte superiori alla cocaina.

Il 45enne cinese veniva quindi arrestato e l’auto di sua proprietà sequestrata per la successiva confisca.

L’assessore Alessandro Casi Ruscello: “da lunedì torna la fermata degli autobus in piazza

È stato a seguito di sopralluogo a bordo di un autobus che l'assessore Alessandro Casi, il comandante della polizia municipale Aldo Poponcini e i rappresentanti dell'azienda Tiemme hanno potuto compiere una nuova verifica degli spazi di manovra per i mezzi del trasporto pubblico nella piazza di Ruscello, dove ha sede la fermata della frazione.



"Quest'ultima – dichiara l'assessore alla mobilita e opere pubbliche Alessandro Casi – è diventata come noto oggetto di attenzione da parte dei residenti, a causa della 'sosta selvaggia' in loco che rischiava di compromettere il movimento di un mezzo importante come un autobus. Questa situazione ci ha spinto a trovare una soluzione, di concerto con Tiemme che ringrazio per la disponibilità e collaborazione dimostrate.

Finalmente possiamo annunciare che da lunedì la fermata verrà ripristinata regolarmente nella piazzetta in questione dopo lo spostamento delle scorse settimane”. Ma l’amministrazione comunale guarda a una soluzione a 360 gradi.

“Doteremo infatti la zona di 5 nuovi stalli di sosta – annuncia l’assessore – concepiti come parcheggi a rotazione in funzione degli esercizi commerciali che vi insistono.

Quindi non ci sono più scuse: a fine aprile, questi stalli saranno a disposizione proprio per disincentivare ogni comportamento scorretto.

E non mancheranno i controlli da parte degli agenti della polizia municipale come ulteriore garanzia del rispetto del codice della strada, delle distanze di sicurezza e di conseguenza dello spazio di manovra, il prerequisito indispensabile per la continuità del servizio”.

Gruppo consiliare PD: “la nuova centralità del Consiglio comunale per il presente e il futuro di Arezzo”

Dichiarazione del gruppo consiliare PD, Comune di Arezzo

In primo luogo le nostre condoglianze alla signora Marjorie Layden per la morte del padre. E ad Alessandro Ghinelli.

La politica deve fare un passo indietro dinanzi ai dolori familiari.

Al Sindaco Ghinelli, però, ci permettiamo di ricordare che la ragione delle sue assenze non era stata resa nota.

Pensiamo che nessuno avrebbe avuto da sollevare la minima obiezione se avesse spiegato i motivi della sua lontananza da Arezzo.