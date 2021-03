By Il Burattino

Arezzo città dei tombini dimenticati, intasati, maltenuti, insomma dimenticati.

In Via del Gavardello si ripresenta lo stesso problema di San Leo, con l’aggravante che sopra, oltre a non stasarli, ci hanno dipinto pure le strisce bianche.

Manutenzione avvisata, mezza salvata, per evitare che poi a latte versato, con acquazzoni e grandinate, non si debba piangere per i danni che oggi si possono evitare con una preventiva opera di stasamento.