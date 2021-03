Luna Rossa e Team New Zealand è ancora parità

Seconda giornata di tra Luna Rossa e Team New Zealand: nella prima delle due regate disputate, Luna Rossa è partita di poco dietro ai neozelandesi ma è riuscita subito a portarsi in vantaggio e a mantenerlo per tutti i sei giri del campo di regata, vincendo con 37 secondi di vantaggio.

Nella seconda regata le due barche sono partite appaiate ma Luna Rossa ha eseguito male un cambio di direzione e non è più riuscita a recuperare: è arrivata al traguardo con oltre un minuto di ritardo.

La terza giornata di regate è in programma questa notte a partire dalle quattro, sempre con due regate previste, non ancora decisive: vince la prima che ne ottiene sette. La situazione attualmente è sul 2-2.